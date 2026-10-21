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Компания Keychron совместно с брендом GIZMART анонсировала специальную версию вытянутого трекбола Nape Pro SE, выполненную в полупрозрачных корпусах белого, зеленого и фиолетового цветов. Массу самого шарика увеличили до 48 граммов для более стабильной работы, при этом сохранив совместимость со стандартными элементами.

Главное изменение касается кольца прокрутки, обрамляющего шар: его сделали бесшаговым. Чтобы сохранить привычную обратную связь, разработчики добавили встроенный динамик, который имитирует тактильный отклик звуковыми щелчками при вращении.

На японском рынке стоимость трекбола составит 12 650 иен (~$78).

Источник: IT Home