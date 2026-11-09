EPOMAKER запустила продажи клавиатуры Galaxy75 в алюминиевом корпусе

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| Новость | Клавиатуры, мыши и периферия

Компания EPOMAKER запустила продажи ранее анонсированной беспроводной механической клавиатуры Galaxy75. Она выполнена в 75-процентной раскладке на 81 клавишу, имеет алюминиевый корпус с блестящим напылением и аккумулятор на 8000 мА·ч. Подключить её можно по кабелю, через 2,4 ГГц-приёмник и по Bluetooth.

Автор: EPOMAKER Источник: www.ithome.com

Внутри использовано крепление gasket, позиционная пластина из поликарбоната с прорезями, плата с прорезями и пятислойное звукопоглощающее заполнение. Переключатели меняются без пайки, подсветка RGB выполнена с южным расположением светодиодов, а переназначать клавиши можно через VIA.

Предустановлены линейные переключатели Creamy Jade. Усилие срабатывания у них 45 гс при ходе 2,0 мм, а до упора клавиша идёт 3,6 мм с усилием 50 гс (допуск по усилию 5 гс, по ходу 0,4 мм). Колпачки из PBT имеют профиль Cherry.

Через кабель и 2,4 ГГц клавиатура опрашивается с частотой 1000 Гц, задержка составляет 2 и 5 мс соответственно. У Bluetooth частота 125 Гц и задержка 11 мс. Цветовых тем три: фиолетовая, розовая и чёрная.

В Китае за клавиатуру просят 699 юаней (~$104).

Источник: IT Home

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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