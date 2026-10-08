Японская компания Elecom представила док-станцию DST-L080BPBK, которая совмещает набор портов с небольшой панелью управления: на верхней части корпуса расположены поворотный регулятор и четыре программируемые клавиши. Действия на них назначают в бесплатном приложении Elecom Mouse Assistant, и, по словам компании, это не сложнее, чем настроить кнопки мыши. Среди сценариев названы отключение микрофона и камеры при видеозвонке, регулировка громкости, масштабирование, горячие клавиши для монтажа видео и работы с документами, а также ввод текста.

К компьютеру док-станция подключается через USB Type-C. Для периферии есть один порт Type-C и два Type-A на 5 Гбит/с, а видеовыход один: HDMI с поддержкой 4K при 60 Гц. Также предусмотрены слоты SD и microSD, гигабитный Ethernet и аудиоразъём 3,5 мм. Отдельный порт Type-C с Power Delivery принимает до 100 Вт и отдаёт до 90 Вт, так что ноутбук или планшет заряжается без отключения периферии.

Размеры корпуса 74 на 87 на 59 мм, вес около 250 г. Поддерживаются Windows 10 и 11 и macOS Tahoe 26. Продажи в Японии Elecom планирует начать в начале октября, и на японском рынке док-станция обойдётся в 13 728 иен (~$85).

Источник: ASCII