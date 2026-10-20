Huawei выпустила роутер в виде книги со сменным корешком

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Сетевое оборудование

Huawei пополнила линейку домашних роутеров серией Router X2 и открыла предзаказ. В неё вошли базовая модель X2 и версия X2 Pro. Оба устройства выполнены в узком вертикальном корпусе, по форме похожем на книгу. У X2 корпус белый, а у X2 Pro боковая панель, имитирующая корешок, съёмная и крепится на магнитах. Её можно заменить на вариант в коричневой отделке, под светлое дерево или под серый камень, а также напечатать собственную на 3D-принтере.

Автор: Huawei Источник: www.ithome.com

По заявлению Huawei, серия поддерживает Wi-Fi 7+, который на 100% повышает скорость в зонах слабого сигнала и на 80% снижает количество подвисаний. Роутеры построены на чипе серии Lingxiao 760 и получили четыре усилителя сигнала. Теоретическая скорость в диапазоне 2,4 ГГц составляет 688 Мбит/с, в диапазоне 5 ГГц 2882 Мбит/с, суммарно 3570 Мбит/с.

Для Mesh-сети можно загрузить план квартиры в приложение, и алгоритм подскажет лучшее место для роутера. Качество связи между узлами показывают индикаторы на верхней грани: чем больше горит точек, тем сильнее сигнал, а красная точка означает обрыв соединения. Узлы подключаются по кабелю или по Wi-Fi. Также заявлены двухдиапазонный роуминг и шлюз NearLink с выделенным каналом для игровых устройств.

Проводных портов четыре: один на 2,5 Гбит/с и три гигабитных, каждый может работать как WAN или LAN. В Китае новинки можно заказать от 478 юаней (~$70).

Источник: IT Home

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
? 0 218 0
Автор GigaMOV Рейтинг +575.50
Блог Сетевое оборудование 201 448 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор Greenworks DD560: проверяю его там, где обычному шуруповерту уже тяжело

Greenworks DD560 — компактная аккумуляторная дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем, крутящим моментом до 60 Нм и системой Anti-kickback. Модель рассчитана на сверление, работу с...

Почему новые телевизоры не показывают два канала одновременно и при чем тут форма экрана

Почему на новых телевизорах пропало разделение экрана пополам? Объясняю, как геометрия и защита контента поставили крест на любимой функции старых плазм.

Шпиль внутри небоскрёба: как вершину Chrysler Building подняли из самого здания

Осенью 1929 года прохожий, смотревший на строящийся Chrysler Building с Лексингтон-авеню, мог решить, что его высота уже почти понятна. Стальной каркас поднялся над Манхэттеном, ступенчатая корона...

Зачем на пульте телевизора четыре цветные кнопки и почему они часто ничего не делают

На телевизионном пульте почти всё понятно без инструкции. Цифры переключают каналы, качелька меняет громкость, кнопка с домиком открывает главное меню. Но рядом встречается загадочная четвёрка:...

Крок-месье: как горячий бутерброд с ветчиной и сыром стал классикой парижских кафе

Крок-месье не похож на блюдо, которому нужна легенда. Два ломтика хлеба, ветчина, сыр, жар — конструкция почти вызывающе проста. Но именно такие вещи иногда лучше всего приживаются в...

Почему пассажирские самолёты заправляют авиационным керосином, а не бензином

Самое массовое топливо для транспорта в мире — бензин. Однако не больших самолетов. Авиационный керосин — основной вид топлива для современных пассажирских и грузовых лайнеров...