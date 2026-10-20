Huawei пополнила линейку домашних роутеров серией Router X2 и открыла предзаказ. В неё вошли базовая модель X2 и версия X2 Pro. Оба устройства выполнены в узком вертикальном корпусе, по форме похожем на книгу. У X2 корпус белый, а у X2 Pro боковая панель, имитирующая корешок, съёмная и крепится на магнитах. Её можно заменить на вариант в коричневой отделке, под светлое дерево или под серый камень, а также напечатать собственную на 3D-принтере.

По заявлению Huawei, серия поддерживает Wi-Fi 7+, который на 100% повышает скорость в зонах слабого сигнала и на 80% снижает количество подвисаний. Роутеры построены на чипе серии Lingxiao 760 и получили четыре усилителя сигнала. Теоретическая скорость в диапазоне 2,4 ГГц составляет 688 Мбит/с, в диапазоне 5 ГГц 2882 Мбит/с, суммарно 3570 Мбит/с.

Для Mesh-сети можно загрузить план квартиры в приложение, и алгоритм подскажет лучшее место для роутера. Качество связи между узлами показывают индикаторы на верхней грани: чем больше горит точек, тем сильнее сигнал, а красная точка означает обрыв соединения. Узлы подключаются по кабелю или по Wi-Fi. Также заявлены двухдиапазонный роуминг и шлюз NearLink с выделенным каналом для игровых устройств.

Проводных портов четыре: один на 2,5 Гбит/с и три гигабитных, каждый может работать как WAN или LAN. В Китае новинки можно заказать от 478 юаней (~$70).

Источник: IT Home