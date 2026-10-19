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Глава потребительского бизнеса Huawei Хэ Ган (He Gang) намекнул на выход нового роутера, опубликовав в соцсети две фотографии книжной полки. Router X2 Pro спрятан на снимках среди книг: он стоит вертикально на средней полке, у него коричневый корпус с текстурой, а на боковой грани, похожей на корешок, написано X2 Pro. Руководитель предложил подписчикам найти устройство самостоятельно и пообещал раскрыть ответ в комментариях на следующий день.

Характеристики, цена и дата выхода пока не объявлены, подробности компания обещает в следующих тизерах. В линейке роутеров Huawei уже есть Router X1 Pro и Router X3 Pro, и X2 Pro должен дополнить её.

Источник: Huawei Central