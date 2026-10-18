Asus выпустила игровой патч-корд ROG ZOOM Cat 8

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Сетевое оборудование

Вслед за роутером ROG Octopus 8 компания ASUS анонсировала фирменный игровой сетевой кабель ROG ZOOM Cat 8. Он предлагается в двух длинах — 1,5 и 3 метра — по 299 и 399 юаней соответственно.

Автор: Asus Источник: www.ithome.com

По словам производителя, кабель обеспечивает пропускную способность 40 Гбит/с при несущей частоте 2000 МГц — это четырёхкратный запас относительно витой пары категории 7 (10 Гбит/с и 600 МГц). Слоган новинки: «Их разделяет всего одна линия, и разница сразу очевидна».

Конструктивно выполнен по двойной экранировке E/STP: экран подавляет перекрёстные наводки. Внешний слой — плотная стальная оплётка, работающая как броня и повышающая износостойкость и прочность на разрыв. Жилы — бескислородная медь 26AWG, что снижает потери сигнала на длинных участках. Восемь проводников свиты с перекрёстным шагом, сокращающим сбои передачи. Штекеры RJ45 с корпусом и контактами из позолоченной меди: по сравнению с обычными стальными разъёмами они меньше страдают от помех и окисления и служат дольше.

Источник: IThome

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 250 0
Автор pro_gadget   Рейтинг +117.90
Блог Сетевое оборудование 201 446 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Аккумуляторы из вторсырья превзошли новые заводские батареи: как модернизация катода и графита увеличила их ресурс в два раза

Литий-ионные аккумуляторы окружают нас повсюду: они питают смартфоны, ноутбуки, электроинструменты, системы хранения энергии и электромобили. У всех этих батарей есть общая проблема — со...

7300 лет назад супервулкан засыпал Японию пеплом. Почему одни племена вымерли, а другие пережили демографический скачок

Около 7300 лет назад в Восточно-Китайском море, всего в тридцати километрах к югу от японского острова Кюсю, проснулся подводный вулкан Кикай. Это извержение получило в науке двойное имя...

Лось способен нырять за кормом на несколько метров: зачем сухопутному гиганту подводная жизнь

Лось кажется животным, которому вода нужна разве что для питья и спасения от жары. Высокие ноги, тяжёлое тело, огромная голова — всё в нём будто рассчитано на болота и лесные просеки, но...

Ракетная Tesla полетела, а также развитие ситуации с датацентрами в РФ: главное за неделю

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: ЦОДы Судного дня в России, Генпрокуратура отступилась от Freedom Holding, Нобелевка по экономике...

Обзор контроллера XPpen Pilot Pro: как им манипулировать?

Я думал что он поможет мне быстрее работать в Lightroom, но чуда не случилось. Инструмент удобный, но полностью заменить клавиатуру не получится. Да этого никто и не обещал. Хотя некоторые удобства...