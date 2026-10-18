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Вслед за роутером ROG Octopus 8 компания ASUS анонсировала фирменный игровой сетевой кабель ROG ZOOM Cat 8. Он предлагается в двух длинах — 1,5 и 3 метра — по 299 и 399 юаней соответственно.

По словам производителя, кабель обеспечивает пропускную способность 40 Гбит/с при несущей частоте 2000 МГц — это четырёхкратный запас относительно витой пары категории 7 (10 Гбит/с и 600 МГц). Слоган новинки: «Их разделяет всего одна линия, и разница сразу очевидна».

Конструктивно выполнен по двойной экранировке E/STP: экран подавляет перекрёстные наводки. Внешний слой — плотная стальная оплётка, работающая как броня и повышающая износостойкость и прочность на разрыв. Жилы — бескислородная медь 26AWG, что снижает потери сигнала на длинных участках. Восемь проводников свиты с перекрёстным шагом, сокращающим сбои передачи. Штекеры RJ45 с корпусом и контактами из позолоченной меди: по сравнению с обычными стальными разъёмами они меньше страдают от помех и окисления и служат дольше.

Источник: IThome