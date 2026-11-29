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Xiaomi готовит компактный планшет с OLED-экраном, который бросит вызов Oppo Pad Mini и Apple iPad mini. Новинка может получить дисплей диагональю менее 9 дюймов и занять место в верхней части линейки производителя. По предварительным данным, устройство представят в первой половине 2027 года.

Самое интересное в проекте — сочетание небольшого корпуса и OLED-матрицы. Сейчас компактный Xiaomi Pad Mini оснащается 8,8-дюймовым LCD-экраном. Переход на OLED позволит получить более глубокий чёрный цвет и высокий контраст. Для Xiaomi это может стать лишь вторым планшетом с такой технологией после крупного Pad 7 Ultra, выпущенного годом ранее.

О разработке сообщил китайский инсайдер Smart Pikachu. По его данным, Xiaomi создаёт премиальную модель, которая будет конкурировать с компактными планшетами Oppo и Apple. При этом устройство, как ожидается, получит только Wi-Fi, без поддержки мобильных сетей. Точная диагональ, процессор, разрешение экрана и другие характеристики пока не раскрываются.

Появление такой модели расширит выбор компактных Android-планшетов с OLED-дисплеями. Однако пока речь идёт только об утечке: Xiaomi не подтвердила разработку и не объявила сроки выхода. Если информация верна, новинка появится на рынке в первой половине 2027 года.

Источник: gizmochina