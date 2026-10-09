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Компания PocketBook анонсировала три устройства с экранами на базе электронных чернил. Шестидюймовые компактные ридеры Verta и Verta Color предназначены для базового сегмента. Обычная версия получила монохромную панель E Ink Carta 1300, а модель Verta Color оснащена цветным дисплеем E Ink Kaleido 3, отображающим 4096 оттенков. Оба ридера поддерживают функцию озвучивания текста Text-to-Speech, воспроизведение аудиокниг и облачную синхронизацию. Корпуса новинок защищены от влаги по стандарту IPX4 и предусматривают возможность смены задних панелей разных цветов. По заявлению производителя, время автономной работы этих ридеров достигает двух месяцев.

Электронный блокнот InkPad Eo 2 снабжен 10,3-дюймовым цветным экраном E Ink Kaleido 3 и комплектуется активным стилусом для ввода рукописных заметок. Устройство работает под управлением операционной системы Android 14 на базе процессора MediaTek MT6765. Аппаратная часть включает 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а за питание отвечает аккумулятор емкостью 4900 мА·ч. В программное обеспечение интегрирована функция распознавания рукописного ввода на базе искусственного интеллекта, поддерживающая более 40 языков, а также возможность обмена заметками по электронной почте и Wi-Fi.

На европейском рынке базовый ридер PocketBook Verta оценили в 169 евро, цветная версия Verta Color обойдется в 179 евро, а модель InkPad Eo 2 поступит в продажу по цене 439 евро.

Источник: IT Home