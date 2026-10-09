PocketBook представила электронные ридеры Verta и блокнот InkPad Eo 2

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Ноутбуки, планшеты и электронные книги

Компания PocketBook анонсировала три устройства с экранами на базе электронных чернил. Шестидюймовые компактные ридеры Verta и Verta Color предназначены для базового сегмента. Обычная версия получила монохромную панель E Ink Carta 1300, а модель Verta Color оснащена цветным дисплеем E Ink Kaleido 3, отображающим 4096 оттенков. Оба ридера поддерживают функцию озвучивания текста Text-to-Speech, воспроизведение аудиокниг и облачную синхронизацию. Корпуса новинок защищены от влаги по стандарту IPX4 и предусматривают возможность смены задних панелей разных цветов. По заявлению производителя, время автономной работы этих ридеров достигает двух месяцев.

Автор: PocketBook Источник: www.frische-fische.com

Электронный блокнот InkPad Eo 2 снабжен 10,3-дюймовым цветным экраном E Ink Kaleido 3 и комплектуется активным стилусом для ввода рукописных заметок. Устройство работает под управлением операционной системы Android 14 на базе процессора MediaTek MT6765. Аппаратная часть включает 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а за питание отвечает аккумулятор емкостью 4900 мА·ч. В программное обеспечение интегрирована функция распознавания рукописного ввода на базе искусственного интеллекта, поддерживающая более 40 языков, а также возможность обмена заметками по электронной почте и Wi-Fi.

Автор: PocketBook Источник: www.ithome.com
Автор: PocketBook Источник: www.ithome.com
Автор: PocketBook Источник: www.ithome.com

На европейском рынке базовый ридер PocketBook Verta оценили в 169 евро, цветная версия Verta Color обойдется в 179 евро, а модель InkPad Eo 2 поступит в продажу по цене 439 евро.

Источник: IT Home

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
? 0 73 0
Автор GigaMOV Рейтинг +572.50
Блог Ноутбуки, планшеты и электронные книги 333 2622 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Десять лет назад Samsung выпустила самую необычную серию смартфонов в своей истории — Galaxy C: что в ней было особенного

К середине 2010-х смартфоны Samsung окончательно захватили планету. Компания стала лидером рынка, заняв одну пятую часть его объёма. Однако оставалась одна страна, в которой компания не имела таких...

Инструкция по сборке мыши: биологи впервые записали развитие миллиона клеток живого эмбриона

В 1983 году биолог Джон Салстон и его коллеги завершили проект, определивший развитие экспериментальной эмбриологии на сорок лет вперед. Они описали полное клеточное древо круглого червя...

Маленький помощник для диагностики автомобиля. Обзор диагностического сканера KINGBOLEN Ediag Link

Современный автомобиль напичкан различными датчиками и блоками, которые, в свою очередь, могут начать сбоить. Чтобы каждый раз не заезжать в сервисный центр для считывания и стирания ошибок, можно...

Зачем советские водители заливали красную тормозную жидкость в фары

У некоторых советских автомобилей в нижней части фар можно было заметить красную полоску. При движении она колыхалась: за стеклом действительно плескалась жидкость, которую владелец залил туда...

Опоссум пускает пену, воняет падалью и притворяется трупом. Почему это гениально и чему у него стоит поучиться

Этот зверь пережил динозавров, победил эволюцию и научился обманывать смерть так, что Голливуд нервно курит в сторонке. Кто такой опоссум и почему американцы до сих пор используют его имя как глагол?

Бянбян-мянь: как широкая лапша из Шэньси оказалась связана с одним из самых необычных китайских иероглифов

У бянбян-мянь есть редкое качество: её можно узнать и по виду, и по звуку, и даже по одному странному знаку на вывеске. Лапша широкая, длинная, почти как лента; перед варкой её растягивают руками и...