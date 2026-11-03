Ноутбуки Asus ProArt P16 и P14: новинки с OLED и RTX Spark

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Asus выпустила в Индии ноутбуки ProArt P16 и ProArt P14, представив свою линейку для создателей на базе Nvidia RTX Spark. Эти две машины предназначены для разработчиков, создателей контента и творческих профессионалов с сенсорными экранами Lumina Pro OLED, сертифицированными Pantone, и локальными возможностями искусственного интеллекта. Наряду с ними компания также представила ProArt Mouse MD301 и ProArt Keyboard KD300.

ProArt P16
ProArt P16
Автор: gizmochina Источник: www.gizmochina.com

ProArt P16 оснащен процессором Nvidia RTX Spark N1X с 6144-ядерным графическим процессором и 20-ядерным процессором в сочетании с унифицированной памятью объемом до 128 ГБ. Он оснащен 16-дюймовым сенсорным OLED-экраном Lumina Pro с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц. Ноутбук весит около 1,77 кг, имеет толщину 1,29 см в самом тонком месте и оснащен аккумулятором емкостью 99,9 Втч.

Asus ProArt P16 и P14
Asus ProArt P16 и P14
Автор: gizmochina Источник: www.gizmochina.com

ProArt P14 использует ту же платформу RTX Spark N1X, но с 5120-ядерным графическим процессором и 18-ядерным процессором. Он оснащен 14-дюймовым сенсорным OLED-экраном 3K Lumina Pro с частотой обновления 120 Гц. P14 весит около 1,48 кг, имеет толщину 1,39 см и оснащен аккумулятором емкостью 90 Втч.

Оба ноутбука поддерживают более 1000 приложений с искусственным интеллектом, включая приложения Adobe, Blender и ComfyUI. Они также поставляются с Asus HapticPad и приложением ProArt Creator Hub для управления творческими рабочими процессами. Мышь ProArt Mouse MD301 оснащена сенсором с разрешением 8000 точек на дюйм, шестью программируемыми кнопками и колесиком SmartShift, а клавиатура ProArt KD300 имеет компактную раскладку (65%), низкопрофильные оптические переключатели, а также многофункциональную сенсорную панель.

Asus ProArt P16 и P14
Asus ProArt P16 и P14
Автор: gizmochina Источник: www.gizmochina.com

В Индии ProArt P16 со 128 ГБ памяти и твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ стоит 649 990 рупий (~ 6 847 долларов США), а вариант на 64 ГБ — 499 990 рупий (~ 5 267 долларов США). Версия на 48 ГБ скоро будет доступна. ProArt P14 с 24 ГБ памяти и твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ стоит 329 990 рупий (~ 3 476 долларов США) в цвете Nano Black, а модель Neo White появится позже.

Оба ноутбука поступят в продажу сегодня, 3 ноября, в эксклюзивных магазинах Asus, Croma, Reliance Digital, Flipkart, Amazon и интернет-магазине Asus. Цена ProArt Mouse MD301 составляет 8 499 рупий (~ 90 долларов США), а ProArt Keyboard KD300 стоит 14 999 рупий (~ 158 долларов США) и поступит в продажу 14 ноября.

Источник: Gizmochina

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