Компактный iPad mini обошёл iPad Pro с M5 в одноядерном тесте Geekbench

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Ноутбуки, планшеты и электронные книги

Новый iPad mini (2026) показал неожиданно высокий результат в Geekbench 7: компактный планшет оказался примерно на 8% быстрее флагманского iPad Pro с процессором M5 в одноядерном тесте. Однако при одновременной работе нескольких ядер преимущество перешло к более дорогой модели. Результаты тестирования обнаружили в базе Geekbench, сообщает Gizmochina.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

На опубликованном скриншоте планшет набрал 3879 баллов в одноядерном испытании и 9870 баллов в многоядерном. Для сравнения, 13-дюймовый iPad Pro с M5 показывает около 3580 и 15 126 баллов соответственно. Получается, что младшая модель быстрее справляется с задачами, задействующими одно ядро, но в многопоточных вычислениях уступает флагману примерно 35%.

В тестируемом iPad mini указан процессор A20 Pro с пятью вычислительными ядрами: двумя производительными и тремя энергоэффективными. Это урезанная конфигурация чипа. Apple предусмотрела для версии с накопителем на 512 ГБ полноценный шестиядерный вариант A20 Pro. Поэтому результаты протестированного устройства не обязательно отражают производительность всех модификаций планшета.

Новинка получила 8,5-дюймовый OLED-дисплей, защиту IP67 и корпус толщиной 5,4 мм. Apple представила устройство 26 октября, а продажи должны начаться 6 ноября. Стартовая цена Wi-Fi-версии составляет 699 долларов. Результаты Geekbench показывают, что компактный планшет способен конкурировать с более дорогими моделями в повседневных задачах, хотя при тяжёлых многопоточных нагрузках преимущество остаётся за линейкой Pro.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 269 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
Блог Ноутбуки, планшеты и электронные книги 334 2656 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему механические клавиатуры — это прошлый век и за каким форматом будущее

Еще несколько лет назад механическая клавиатура считалась практически обязательным атрибутом игрового компьютера. Разнообразие переключателей, приятный звук нажатий, возможность подобрать усилие и...

Почему нельзя оставлять зарядное устройство от смартфона в розетке: скрытые риски, о которых многие забывают

Зарядка смартфона давно стала привычной частью домашнего быта. Телефон поставили на ночь, утром отключили кабель, а сам адаптер так и остался в розетке. Через несколько часов к нему снова подключат...

Почему у старых телефонов на спинке был ещё один разъём и как он выручал в начале 2000-х

В моей небольшой коллекции телефонов есть несколько экземпляров из первой половины 2000-х. Парочка из них (Siemens C72 и Alcatel One Touch 331) оснащена загадочным разъёмом, который располагается...

✦ ИИ  Как рассчитать вязкость смеси моторных масел. Метод Рефутаса

Допустим, у нас есть два моторных масла с разной кинематической вязкостью. Что получится, если смешать их в равных пропорциях? Можно ли заранее оценить вязкость полученной смеси? А если нужно...

Сводный обзор 17 мини-ПК на похожих платформах: почему они такие разные?

Одинаковые процессоры, разные результаты: я протестировал 17 мини-ПК на похожих платформах и выяснил, почему одни греются до 90 °C, а другие остаются холодными и тихими