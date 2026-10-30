Компактный iPad mini обошёл iPad Pro с M5 в одноядерном тесте Geekbench

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Новый iPad mini (2026) показал неожиданно высокий результат в Geekbench 7: компактный планшет оказался примерно на 8% быстрее флагманского iPad Pro с процессором M5 в одноядерном тесте. Однако при одновременной работе нескольких ядер преимущество перешло к более дорогой модели. Результаты тестирования обнаружили в базе Geekbench, сообщает Gizmochina.

На опубликованном скриншоте планшет набрал 3879 баллов в одноядерном испытании и 9870 баллов в многоядерном. Для сравнения, 13-дюймовый iPad Pro с M5 показывает около 3580 и 15 126 баллов соответственно. Получается, что младшая модель быстрее справляется с задачами, задействующими одно ядро, но в многопоточных вычислениях уступает флагману примерно 35%.

В тестируемом iPad mini указан процессор A20 Pro с пятью вычислительными ядрами: двумя производительными и тремя энергоэффективными. Это урезанная конфигурация чипа. Apple предусмотрела для версии с накопителем на 512 ГБ полноценный шестиядерный вариант A20 Pro. Поэтому результаты протестированного устройства не обязательно отражают производительность всех модификаций планшета.

Новинка получила 8,5-дюймовый OLED-дисплей, защиту IP67 и корпус толщиной 5,4 мм. Apple представила устройство 26 октября, а продажи должны начаться 6 ноября. Стартовая цена Wi-Fi-версии составляет 699 долларов. Результаты Geekbench показывают, что компактный планшет способен конкурировать с более дорогими моделями в повседневных задачах, хотя при тяжёлых многопоточных нагрузках преимущество остаётся за линейкой Pro.

Источник: gizmochina