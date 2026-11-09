Характеристики планшета OPPO Pad Air6 раскрыли до премьеры

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Компания OPPO объявила дату выхода планшета Pad Air6. Новинка дебютирует 16 ноября, часть характеристик уже раскрыла сама компания, а остальные назвал китайский блогер.

Автор: OPPO Источник: m.weibo.cn

По его данным, планшет получил процессор Dimensity 7360 с памятью LPDDR5X и накопителем UFS 3.1. Конфигурации будут такими: 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ. Экран на 12,1 дюйма выполнен по технологии LCD и работает с частотой 120 Гц, а его разрешение OPPO назвала сама: 2800 на 1980 пикселей. Цветов два: синий и серебристый.

Ёмкость аккумулятора компания указывает в двух значениях: типовое 10 050 мА·ч и номинальное 9 800 мА·ч. Остальное по данным блогера: зарядка 33 Вт, по 8 Мп у фронтальной и основной камер, четыре динамика, USB 2.0, толщина 6,89 мм и вес 603 г.

Экран Soft Light доступен лишь в части конфигураций и цветов. Кроме того, будет модификация с SIM-картой и 5G, в которой добавлены спутниковое позиционирование и электронный компас.

Компания называет планшет устройством для безбумажной учёбы и обещает защиту для глаз и прочность. Отдельно она выделяет новое приложение для заметок. В Китае на планшет уже идёт предварительная запись.

Источник: IT Home

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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