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Apple, по данным Bloomberg, может представить новые MacBook Pro с OLED-экранами и сенсорным управлением, а также OLED iPad mini 27 октября. Дата пока официально не подтверждена производителем.

По сведениям Bloomberg, на этом мероприятии также могут показать 14-дюймовый MacBook Pro на чипе M6 и обновлённый iMac с M6. Ожидается, что презентация пройдёт в формате онлайн-видео и будет дополнена демонстрацией устройств для журналистов.

Новые MacBook Pro могут получить 14- и 16-дюймовые OLED-дисплеи с поддержкой касаний. Сообщается, что ноутбуки станут тоньше и легче нынешних моделей, а в верхней части экрана появится динамический остров.

OLED iPad mini, по данным источника, получит фронтальную камеру, расположенную вдоль длинной стороны корпуса для видеозвонков, переработанную акустическую систему и новый OLED-дисплей. Более ранние утечки также указывали на возможное использование чипа A20 Pro.

Переход MacBook Pro на OLED станет заметным изменением для линейки: такие экраны обычно обеспечивают более глубокий чёрный цвет и высокий контраст, однако вопрос их долговечности при длительном отображении статичных элементов интерфейса остаётся важным для ноутбуков.

Apple пока не разместила на своём сайте приглашение на мероприятие 27 октября и не подтвердила характеристики, названия, цены или даты начала продаж новых устройств. Поэтому все сведения о MacBook Pro, iPad mini, M6 и iMac следует рассматривать как сообщения источников, а не как официальный анонс.

Источник: MacRumors