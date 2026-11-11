Xiaomi 12T, Redmi Note 12 и еще 17 смартфонов Xiaomi не получат HyperOS 4

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Компания Xiaomi опубликует обновления новой операционной системы HyperOS 4 не для всех устройств брендов Xiaomi, Redmi и POCO. В график распространения прошивки, начавшегося в Китае в середине октября 2026 года, не вошли устройства, достигшие окончания срока программной поддержки, в том числе Xiaomi 12T и Redmi Note 12.

Согласно данным центра безопасности производителя, в течение 2026 года завершилась поддержка 19 устройств. В марте прекратился выпуск обновлений для Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Redmi Note 12 5G, Redmi 12C, Redmi A2 и A2+, в мае — для POCO F5 и F5 Pro, в октябре — для Xiaomi 12T и 12T Pro, а в ноябре — для Redmi 13C и POCO C65.

По информации ресурса Ximitime, отслеживающего сборки программного обеспечения Xiaomi, тестовые версии HyperOS 4 на данный момент отсутствуют для моделей Redmi Note 13 Pro 4G, Redmi Note 14S, Redmi A5 4G, POCO C71, POCO M6 Pro 4G и POCO X6 5G. В случае отсутствия дальнейшей разработки прошивки данные смартфоны продолжат работу на базе HyperOS 3.

Источник: tuttoandroid