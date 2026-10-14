Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Издание GalaxyClub сообщило о предполагаемых характеристиках камер будущего смартфона Samsung Galaxy A58. Согласно утечке, разрешение камер останется таким же, как у предшественника — Galaxy A57.

Тройной блок тыльных камер смартфона Samsung Galaxy A57 Автор: Samsung Источник: www.samsung.com

Смартфону приписывают фронтальную камеру на 12 Мп и три задние: основную на 50 Мп, сверхширокоугольную на 12 Мп и макрокамеру на 5 Мп. При этом пока не известно, будет ли Samsung использовать новые сенсоры или датчики большего размера. То есть, теоретически совпадение разрешений ещё не означает, что аппаратная часть камер обязательно останется полностью прежней.

По имеющимся сведениям, Samsung начала разработку Galaxy A58 примерно два месяца назад. Презентация Galaxy A58 ожидается в 2027 году, после выхода флагманской серии Galaxy S27. Вместе с ним компания, предположительно, представит Galaxy A38. Оба среднебюджетных смартфона должны поступить в продажу с Android 17 и оболочкой One UI 9.5 уже «из коробки».

Источник: SamMobile