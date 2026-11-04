Утечка: iPhone 18 выйдет с увеличенной батареей и подорожает

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил в Weibo, что базовый iPhone 18 получит более емкий аккумулятор, чем предшественник, и может подорожать. По его данным, Apple выпустит модель в первой половине 2027 года вместе с iPhone 18e и iPhone Air 2.

Смартфон, как утверждается, сохранит 6,3-дюймовый OLED-экран с высоким разрешением, частотой обновления до 120 Гц, Dynamic Island и FaceID. В основе будет лежать чип A20, изготовленный по 2-нм техпроцессу, а рядом в линейке стоит более мощный A20 Pro. Тыльная камера останется двойной с модулями на 48 Мп.

Точную емкость аккумулятора инсайдер не назвал. Для сравнения он приводит 3692 мА·ч у iPhone 17 и напоминает, что Apple уже увеличила батареи в моделях iPhone 18 Pro: версии с физическим слотом SIM получили 4056 и 5391 мА·ч, что примерно на 1,7% и 11,8% больше, чем у iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Автор: Apple Источник: www.apple.com

Отдельно Digital Chat Station допустил рост цены. Контекст для такого прогноза есть: 9 сентября 2026 года Apple подняла американские цены на всю линейку, и базовый iPhone 17 подорожал с 799 до 899 долларов, то есть до примерно 73 400 рублей по текущему курсу. Причиной называли резкий рост стоимости памяти из-за перераспределения производства в пользу дата-центров.

При этом инсайдер не уточнил, от какой базы считается возможное подорожание iPhone 18 — от прежних 799 долларов или от текущих 899, и затронет ли оно рынок США. Разница принципиальна: рост на 100 долларов от текущей цены вывел бы базовую модель за отметку 1000 долларов.

По прогнозу Digital Chat Station, именно стандартный iPhone 18 станет самым продаваемым устройством из трех новинок первой половины 2027 года. Логика здесь простая: iPhone 18e останется в бюджетном сегменте с урезанными характеристиками, а iPhone Air 2 сохранит тонкий корпус и компромиссы по батарее и камерам.

Apple не подтверждала ни характеристики iPhone 18, ни сроки его выхода, ни изменения цен. Все данные основаны на публикации инсайдера и могут измениться к моменту анонса.

Источник: Teknoburada.Net

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