Смартфон NexPhone с Android, Linux и Windows 11 отложили до марта 2027

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Смартфон NexPhone с поддержкой Android, Linux и Windows 11 задерживается до марта 2027 года. Калифорнийская компания Nex Computer перенесла начало поставок предзаказов как минимум на четыре месяца относительно прежней оценки — ноября 2026-го. Об этом сообщил основатель и гендиректор Эмре Космаз в официальном блоге.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Главная причина — доработка антенн. На средних и высоких частотах всё работало нормально, а на низких обнаружили помехи в зоне USB-разъёма. Пришлось менять корпус, переделывать антенные платы, собирать новые прототипы и проводить повторные тесты. Дополнительно задержали праздники китайского Нового года. Проблемы возникли и с корпусом: первые отливки дали неровные швы, дефекты текстуры и плохую стыковку кнопок с лотком SIM. Согласование деталей у разных поставщиков потребовало нескольких циклов правок. Компания работает без внешнего финансирования, поэтому каждый дополнительный этап разработки даётся особенно тяжело.

Параллельно с железом продолжается работа над софтом. На инженерных образцах уже крутится Android 17, хотя валидация и сертификация ещё впереди. Десктопный режим Android научился держать настоящие файлы и папки, а не только ярлыки, появилась корзина и двухпанельный файловый менеджер File Drawer. Debian Linux запускается прямо из Android без перезагрузки, а для Windows 11 инженеры пишут драйверы, чтобы улучшить поддержку железа.

Новые предзаказы стартуют с 599 долларов, но все, кто забронировал устройство раньше — по 549 или 599 долларов — сохранят свою цену. Итоговая розничная стоимость может вырасти из-за подорожания памяти. В конфигурации — процессор Qualcomm QCM6490, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, 6,58-дюймовый экран на 120 Гц и основная камера Sony IMX787 на 64 МП. В комплекте идёт USB-C-хаб.

Источник: nexphone

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +93.40
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