Широкий формат смартфонов может прийти в средний ценовой сегмент

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Рынок широких смартфонов без складного механизма может пополниться моделями среднего класса. Об этом сообщил инсайдер Digital Chat Station, на публикацию которого ссылается Android Headlines; конкретные бренды, модели и сроки выхода не названы.

Поводом для обсуждения нового форм-фактора стал Huawei Pura X View — уже представленный в Китае смартфон с экраном необычного для обычного моноблока соотношения сторон 16:9,5. Huawei называет устройство «широким прямым смартфоном»: его 6,39-дюймовый дисплей имеет более широкие пропорции, чем у большинства современных моделей.

Автор: Android Headlines Источник: www.androidheadlines.com

По данным Android Headlines, параллельно несколько производителей рассматривают выпуск широких нефолдируемых устройств. В частности, ранее тот же источник сообщал о разработке OPPO флагманской модели с экраном 16:9, корпусом шириной около 81 мм и симметричными рамками примерно по 1 мм. Эти сведения не подтверждены OPPO официально.

О характеристиках, стоимости и датах анонсов потенциальных моделей среднего класса пока говорить рано. На данный момент подтвержденным примером такого формата остается Huawei Pura X View: официальный сайт Huawei указывает для него дисплей диагональю 6,39 дюйма, ширину корпуса 87 мм и аккумулятор емкостью 7000 мА·ч.

Широкий экран в обычном корпусе может быть удобен для просмотра видео, игр и работы с двумя приложениями, но сам по себе слух о новых моделях не означает их скорого анонса или начала продаж.

Источник: Android Headlines

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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