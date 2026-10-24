Samsung назвала смартфоны и планшеты Galaxy, которые получат Android 17

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Samsung опубликовала список смартфонов и планшетов Galaxy, для которых запланировано обновление до Android 17 с оболочкой One UI 9. В перечень вошли устройства нескольких поколений, включая флагманы Galaxy S23, складные Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5, а также модели среднего класса. График обновления представило японское подразделение компании, сообщает Gizmochina.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

В опубликованный список вошли Galaxy S26, S25, S24 и S23, модели S24 FE, складные Galaxy Z Fold 7, 6 и 5, а также Galaxy Z Flip 7, 6 и 5. Среди более доступных смартфонов указаны Galaxy A57, A55, A54, A36 и A25. Обновление также предусмотрено для планшетов Galaxy Tab S11, S10 и S9, отдельных моделей FE и Lite, линейки Tab A11 и защищённого Tab Active 5 Pro.

По японскому графику обновления должны выходить в октябре и ноябре 2026 года. В других странах сроки могут отличаться: Samsung распространяет прошивки поэтапно, с учётом региона и конкретной модели. Компания также может расширить список совместимых устройств — в опубликованном перечне пока нет ряда версий Plus для флагманов Galaxy S25 и S24, а также многих смартфонов серии Galaxy A.

One UI 9 основана на Android 17 и включает обновления интерфейса, инструменты Galaxy AI и дополнительные функции безопасности. При этом доступность отдельных возможностей зависит от модели устройства. Проверить наличие прошивки можно в разделе «Настройки» → «Обновление ПО» → «Загрузка и установка».

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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