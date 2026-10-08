Компания Samsung приступила к внутренним испытаниям One UI 9.5 на бюджетном смартфоне Galaxy A17 5G. Тестовую сборку прошивки A176BOXM8EZJ1 энтузиасты обнаружили на серверах компании, хотя стабильная One UI 9.0 для этой модели ещё не вышла. Обычно новые версии оболочки сначала проверяют на флагманах и лишь потом переходят к средним и бюджетным моделям. Первые сборки One UI 9.5 нашли для серии Galaxy S26 около двух месяцев назад, затем тестирование дошло до Galaxy Z Flip 8 и Z Fold 8, а на днях сборка появилась и для Galaxy A57.

Как и One UI 9.0, новая версия основана на Android 17. Среди возможных нововведений называют блокировку приложений App Lock, тёмные значки приложений для тёмной темы, более плавные анимации, новую анимацию сканера отпечатков, слегка изменённый интерфейс камеры и зеркалирование приложений. Какие из этих функций получат бюджетные модели, неизвестно.

Тестовая сборка пользователям недоступна, а сроки выхода One UI 9.5 Samsung не называла. По слухам, дебютировать оболочка должна вместе с серией Galaxy S27 в начале 2027 года.

Источник: SamMobile