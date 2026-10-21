Samsung может ответить на складной iPhone сразу шестью смартфонами — один из них раздвигается

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Samsung готовит масштабное расширение семейства Galaxy Z: в 2027 году компания может представить сразу шесть моделей, включая устройство с раздвижным экраном. Об этом сообщил 9to5Google со ссылкой на инсайдера Энтони, известного под псевдонимом TheGalox_. Если информация подтвердится, линейка станет крупнейшей в истории складных смартфонов Samsung.

Вольная интерпретация темы нейросетью. Изображение не демонстрирует реальный дизайн каких-либо конкретных моделей устройств
Вольная интерпретация темы нейросетью. Изображение не демонстрирует реальный дизайн каких-либо конкретных моделей устройств
Автор: GPT Image 2.5 via Arena Источник: arena.ai

Согласно утечке, компания планирует выпустить Galaxy Z Fold 9, Galaxy Z Fold 9 Pro, Galaxy Z Fold 9 Ultra, раскладушку Galaxy Z Flip 9, трёхсекционный Galaxy Z TriFold 2 и раздвижной Galaxy Z Slide. Информатор также заявляет об улучшениях аккумуляторов, уменьшении толщины и снижении массы устройств, но конкретные цифры не приводит.

Новинки ожидаются не одновременно. Первым, по словам источника, должен дебютировать Galaxy Z TriFold 2 — преемник трёхсекционного смартфона, вышедшего в конце 2025 года. Второе поколение может стать легче по массе и проще в производстве, ведь именно сложность выпуска оригинального устройства предположительно была одной из проблем, из-за которой выпуск модели прекратили уже через несколько месяцев после начала. Издание допускает, что анонс состоится вскоре после презентации серии Galaxy S27.

Но самым необычным пополнением семейства обещает оказаться Galaxy Z Slide. Ранее Samsung уже демонстрировала на выставках CES и MWC концепт устройства с экраном, который раздвигается по вертикали. Но демонстрационный образец ещё не позволяет судить о конструкции готового смартфона: подробностей о механизме и дисплее предполагаемой коммерческой модели в утечке нет.

Неясным остаётся и позиционирование Galaxy Z Fold 9 Pro. Пока неизвестно, чем он будет отличаться от базового Fold 9 и версии Ultra. Издание 9to5Google предполагает, что речь может идти о более производительной модификации с широкими пропорциями экрана, но подчёркивает отсутствие конкретных данных.

Возможное расширение семейства Galaxy Z — это потенциальный ответ на появление складного iPhone Duo. По данным 9to5Google, спрос на устройство Apple существенно превышает предложение, что усиливает конкурентное давление на Samsung. При этом связь между выходом iPhone Duo и предполагаемыми планами корейского производителя остаётся интерпретацией издания, а не подтверждённой стратегией компании. Да и официального подтверждения сведения о шести моделях пока не получили. Цены, подробные характеристики и точный график выхода устройств неизвестны.

Источник: 9to5Google

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу об электронике с ноября 2001 года. В разное время сотрудничал с разными интернет-изданиями. Из тематик в последнее время отдаю предпочтение смартфонам, аудиотехнике, автомобилям. Впрочем, этими направлениями себя строго не ограничиваю — пишу о том, что интересно самому.
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Автор DMyakin Рейтинг +211.90
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