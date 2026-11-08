130 Н·м и батарея на 1008 Вт·ч: Ecobike выпустила электровелосипед для горных трасс и города

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Полноприводная внешность горного велосипеда, длинноходная подвеска и оснащение для повседневных поездок объединились в новой модели Ecobike RX 600 Max SUV. Электровелосипед получил центральный двигатель Bafang M430 с крутящим моментом 130 Н·м и аккумулятор ёмкостью до 1008 Вт·ч. Производитель предлагает две версии батареи — на 900 и 1008 Вт·ч.

Запас энергии здесь особенно заметен на фоне обычных электровелосипедов: ёмкость старшей батареи превышает 1 кВт·ч. Это делает модель интересной для продолжительных поездок, хотя фактический пробег будет зависеть от рельефа, нагрузки и режима помощи двигателя. Масса велосипеда начинается от 31,5 кг.

Подвеска рассчитана не только на ровные городские дороги. Спереди установлена воздушная вилка SR Suntour с ходом 150 мм, сзади — амортизатор той же марки с ходом 140 мм. За переключение передач отвечает десятискоростная трансмиссия Shimano Cues, за торможение — гидравлические дисковые тормоза Shimano MT401. Велосипед комплектуется покрышками Maxxis Rekon и регулируемым подседельным штырём.

При этом RX 600 Max SUV получил оборудование для повседневного использования: передние и задние крылья, багажник с креплением MIK, подножку и встроенное освещение. Модель 2027 года уже доступна для предварительного заказа. Первые поставки ожидаются в апреле 2027 года.

Источник: ecobike