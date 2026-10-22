Разработчику удалось успешно загрузить iOS на устройство Android

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Разработчик представил на платформе GitHub проект, который позволяет успешно установить iOS на телефон с ОС Android. Представленный разработчиком проект меняет основное ядро Linux в Android на XNU — собственное ядро Apple для iPhone. Не вдаваясь в технические подробности того, что такое ядро, его можно рассматривать как основу операционной системы, которая взаимодействует как с аппаратным, так и с программным обеспечением устройства. Когда смартфон загружается, ядро ​​получает список всего оборудования телефона.

iOS на телефоне с Android
iOS на телефоне с Android
Автор: GitHub Источник: www.phonearena.com

Сначала разработчик скопировал список оборудования с iPhone X, поскольку у более новых моделей iPhone есть средства защиты, препятствующие подобным подделкам. Затем он создал загрузочный образ XNU для Android и обманул ОС, заставив её думать, что она загружает iPhone с поддельным списком оборудования устройства. Телефон загрузился до экрана блокировки iOS.

Разработчик GitHub представил лишь экспериментальную версию своей операционной системы, а не полноценную. Однако некоторые вещи работают так же, как на iPhone.

На основном экране видны все установленные приложения iOS. Можно открыть «Настройки» и покопаться в параметрах, сенсорные и жестовые команды тоже функционируют. Центр управления доступен, кнопки управления питанием и регулировки громкости тоже работают. Однако список неработающих функций кастомной ОС разработчика огромен.

Домашний экран iOS на телефоне с Android
Домашний экран iOS на телефоне с Android
Автор: Android Authority Источник: www.phonearena.com

Использовать какие-либо средства связи невозможно — Bluetooth, Wi-Fi и сотовая связь не функционируют. Все датчики смартфона также не работают, включая сканер отпечатков пальцев. Сенсоры камер и динамики тоже не функционируют, и разработчик указывает, что шифрование файлов тоже не работает, поэтому этот телефон небезопасен.

Всё перечисленное ожидаемо, поскольку телефоны iPhone используют другое оборудование, и обман операционной системы мало что даёт. Для работы датчиков и камеры нужны другие драйверы и программное обеспечение, неизвестные для версии ОС iOS.

Источник: phonearena

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Автор PavelLBB Рейтинг +584.10
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И для чего все это…

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