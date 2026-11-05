OPPO подтвердила дату премьеры Reno17 — 9 ноября

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OPPO официально подтвердила, что серия Reno17 будет представлена 9 ноября 2026 года. Анонс появился в официальном аккаунте компании в Weibo, а бренд уже открыл предзаказы вслепую на Reno17 и Reno17 Pro, не раскрывая характеристики.

Дата касается именно показа в Китае. По данным китайских изданий, 9 ноября — это премьера внешнего вида, а не полноценная презентация с ценами: страница предзаказов закрывается 28 ноября в 23:59, поэтому полноценный запуск, вероятно, состоится ближе к концу месяца. Официального времени презентации OPPO пока не называла.

Одновременно OPPO развернет офлайн-активность в пяти городах — Чанше, Чунцине, Гуанчжоу, Чэнду и Шанхае. Площадки с оформлением в стиле новой серии проработают с 9 по 22 ноября, там можно будет подержать устройства в руках.

Часть функций компания уже раскрыла сама. Менеджер линейки Reno Чжан Жосин опубликовала снимки с Reno17 и сообщила, что аппараты получат режим «4K-живых фото на всех фокусных расстояниях» с длительностью ролика шесть секунд вместо прежних трех. Также анонсированы «живые стикеры» с тремя режимами: привязка стикера к человеку или объекту в кадре, автоматические статусы вроде выпитого напитка или прослушанной песни и свободные слои с ИИ-распознаванием границ.

Рендеры и утечки обещают заметный скачок по характеристикам. Reno17 Pro, по данным инсайдеров, получит 6,32-дюймовый плоский экран с разрешением 1.5K и частотой 120 Гц, чип MediaTek Dimensity 8550 SUPER и тройную камеру: основной модуль на 200 Мп с подвижной платформой, сверхширокоугольный на 50 Мп и перископический телеобъектив на 50 Мп. Батарея — от 7000 до 7200 мА·ч в зависимости от источника.

Базовая модель, по тем же данным, будет крупнее: около 6,5 дюйма, Snapdragon 7 Gen 4 и аккумулятор на 8000 мА·ч. Отдельно упоминается совместимость с телескопической насадкой Hasselblad, выпущенной вместе с серией Find X10 в октябре, — но это относится к неподтвержденным сведениям.

Вместе со смартфонами OPPO готовит часы Watch 5 и планшет Pad Air 6: предзаказы на все три продукта открылись 30 октября. Глобальные сроки компания не называла, подтвержден только китайский рынок.

Источник: GSMArena.com