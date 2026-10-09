OnePlus готовит к выпуску магнитный кулер Ice Card Mini. Устройство уже доступно в китайском интернет-магазине, а его официальная презентация намечена на 12 октября вместе с OnePlus 16. Новинка весит около 50 г и по размеру уступает банковской карте. Охлаждение обеспечивают термоэлектрический модуль TEC и воздушный поток, направленный на нагревающуюся область смартфона. Питается кулер через USB-C от телефона, но может работать и от внешнего аккумулятора или адаптера. От батареи на 10 000 мАч на высокой скорости он проработает до 8 часов.

Аксессуар совместим как с iPhone, так и с Android-смартфонами. Для моделей без встроенных магнитов в коробку положили магнитную пластину. Сам кулер фиксируется магнитом с силой притяжения порядка 10 Н. На устройствах OnePlus и OPPO он может работать в паре с режимом высокой производительности ColorOS X. Предусмотрено две скорости: на низкой уровень шума не превышает 25 дБ, на высокой — около 35 дБ.

Размеры кулера 70 на 53,4 мм, толщина 9,7 мм, до 12,3 мм у воздухозаборника. По сравнению с Magnetic Ice Cooling Clip, показанным в марте, он легче на 18 г и примерно на 30% меньше по площади. Цену OnePlus пока не называет.

Источник: IT Home