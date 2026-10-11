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OnePlus раскрыла функции игрового помощника для смартфона OnePlus 16. В него войдут улучшение отображения при стрельбе, шумоподавление голоса, новые игровые световые эффекты и собственная игровая камера.

Презентация OnePlus 16 пройдёт в Китае 12 октября 2026 года в 19:00 по местному времени. Компания уже подтвердила процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и игровой движок Fengchi, встроенный на уровне прошивки.

Игровой помощник должен улучшить видимость в шутерах и уменьшить фоновый шум голосового чата. OnePlus также обещает новые визуальные эффекты во время игры и отдельный игровой режим камеры, однако не раскрыла, как именно эти функции будут работать.

OnePlus 16 получит экран BOE X4 диагональю 6,78 дюйма с разрешением 1,5K и частотой обновления до 185 Гц. В обычном режиме заявлена частота 165 Гц, а рамки со всех четырёх сторон составляют 1,15 мм.

Смартфон получит аккумулятор ёмкостью 9000 мАч, проводную зарядку 100 Вт и беспроводную — 50 Вт. В основе устройства — Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Основная камера получит сенсор на 200 Мп, сверхширокоугольный модуль — 50 Мп, а перископический телеобъектив — 50 Мп с трёхкратным оптическим зумом. Фронтальная камера получит разрешение 50 Мп.

OnePlus также подтвердила защиту IP66, IP68, IP69 и IP69K, сканер отпечатков в экране, USB 3.2 Gen 1 и стереодинамики. Цена, варианты памяти и дата международного запуска будут раскрыты на презентации.

Источник: IT Home