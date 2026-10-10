iPhone 20 Pro Max может получить экран 6,96 дюйма без рамок

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| Новость | Смартфоны и телефоны

В сети появились новые слухи о iPhone 20 Pro Max — потенциальной флагманской модели Apple к 20-летию iPhone. По данным инсайдера Digital Chat Station, Apple тестирует экран диагональю 6,96 дюйма с четырёхсторонним изгибом и минимальными рамками.

Компания не подтверждала существование iPhone 20 Pro Max, его название или характеристики. Ожидаемый запуск приурочен к сентябрю 2027 года, однако это прогноз, а не официальная дата.

По утечкам, Pro Max получит OLED-панель с разрешением 2912 x 1340 пикселей. Экран может быть изогнут по всем четырём сторонам, из-за чего металлическая рамка и традиционные рамки вокруг дисплея станут менее заметными.

Автор: Apple Источник: www.apple.com

Более ранние слухи предполагали полное размещение фронтальной камеры и модулей FaceID под экраном. Однако свежая утечка AppleLeaker указывает, что Apple может сохранить Dynamic Island и не переносить фронтальную камеру под дисплей.

Согласно этому сценарию, Dynamic Island останется примерно того же размера, что и в iPhone 18 Pro Max. Это противоречит более ранним сообщениям о полностью безрамочном дизайне без вырезов.

В утечках также упоминаются чип A21 Pro, изготовленный по 2-нм техпроцессу, и увеличенная автономность. Подтверждённых характеристик камеры, процессора, аккумулятора и цены нет.

Apple обычно представляет новые iPhone в сентябре. До официального анонса все сведения о дизайне и характеристиках iPhone 20 Pro Max следует рассматривать как неподтверждённые.

Источник: Geeky Gadgets

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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