Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Компания Honor официально презентовала мобильный игровой контроллер WIN, созданный для любителей игр на смартфонах. Устройство получили корпус массой 145 граммов со встроенной киберспортивной антенной для улучшения качества беспроводной связи, а также сквозным портом USB-C на нижней грани. Разъем поддерживает быструю зарядку мощностью до 60 Вт, что позволяет подпитывать подключенный смартфон непосредственно во время игровой сессии.

В основу новинки легли механические переключатели с низкой задержкой отклика и частотой опроса 1000 Гц, при этом пользователь может свободно переназначать команды на четыре основные клавиши. Конструкция корпуса предусматривает специальную выемку на задней панели, которая делает геймпад совместимым с большинством распространенных внешних кулеров для охлаждения.

Вместе с основным контроллером производитель также показал модификацию для планшетов и внешнюю систему охлаждения.

На китайском рынке базовая версия геймпада поступит в продажу по цене 399 юаней (~$58).

Источник: IT Home