Honor представила мобильный геймпад WIN

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания Honor официально презентовала мобильный игровой контроллер WIN, созданный для любителей игр на смартфонах. Устройство получили корпус массой 145 граммов со встроенной киберспортивной антенной для улучшения качества беспроводной связи, а также сквозным портом USB-C на нижней грани. Разъем поддерживает быструю зарядку мощностью до 60 Вт, что позволяет подпитывать подключенный смартфон непосредственно во время игровой сессии.

Автор: Honor Источник: m.weibo.cn

В основу новинки легли механические переключатели с низкой задержкой отклика и частотой опроса 1000 Гц, при этом пользователь может свободно переназначать команды на четыре основные клавиши. Конструкция корпуса предусматривает специальную выемку на задней панели, которая делает геймпад совместимым с большинством распространенных внешних кулеров для охлаждения.

Вместе с основным контроллером производитель также показал модификацию для планшетов и внешнюю систему охлаждения.

На китайском рынке базовая версия геймпада поступит в продажу по цене 399 юаней (~$58).

Источник: IT Home

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