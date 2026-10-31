Honor открыла предзаказы на игровой смартфон Win 2 в стиле Delta Force

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Компания Honor открыла предзаказы на специальную версию игрового смартфона Win 2, оформленную в стиле шутера Delta Force. Устройство получило зелёную заднюю панель с тематическим рисунком и символикой профессиональной киберспортивной лиги. Приём заказов уже начался в Китае, но продажи стартуют только 27 ноября 2026 года.

Специальная версия доступна в единственной конфигурации с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Стоимость Honor Win 2 Delta Force Professional League Edition пока не объявлена. Это продолжение сотрудничества Honor с организаторами турнира: ранее компания представила ноутбук WIN H9 в аналогичном оформлении.

В основу смартфона положена платформа Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, изготовленная по 2-нм техпроцессу. Она работает на частоте до 5,01 ГГц. Устройство оснащено 2K-экраном с частотой обновления 185 Гц, специальным чипом Win Touch и системой охлаждения с двумя вентиляторами. Рамки вокруг дисплея имеют ширину всего 0,93 мм.

Ещё одна заметная характеристика обычного Win 2 — аккумулятор ёмкостью 10 100 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 80 Вт. Смартфон также получил разъём USB 3.2, металлическую рамку и защиту от пыли и воды по стандартам IP68, IP69 и IP69K. На задней панели предусмотрено кольцо WIN с более чем 40 вариантами игровой подсветки. Honor пока не уточнила, будет ли специальная версия отличаться от стандартной комплектации по техническим характеристикам.

Источник: gizmochina