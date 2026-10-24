Линейка смартфонов Honor Magic 9 обошла все остальные Android-флагманы, представленные в 2026 году, по числу активаций в Китае. К 42-й неделе года три модели серии набрали около 390 тысяч активаций, сообщил инсайдер Digital Chat Station. Глобальный директор по маркетингу Honor Гуань Хайтао подтвердил, что серия вышла на первое место среди Android-флагманов года независимо от даты их выхода.

Смартфоны Honor Magic 9, Magic 9 Super Edition и Magic 9 Pro Max представили 28 сентября. Уже через полчаса после начала продаж компания сообщила о росте совокупных продаж на всех онлайн-площадках на 194% по сравнению с предыдущим поколением. Во время праздничной недели в Китае серия также заняла первое место среди новых Android-смартфонов по продажам.

Одной из основных ставок Honor стала мобильная фотография. Производитель сотрудничает с немецкой компанией ARRI, известной профессиональными кинокамерами, и перенёс её технологии обработки изображения и цветопередачи в смартфоны. В Magic 9 Pro Max установлена система камер с двумя 200-мегапиксельными модулями. Стартовая цена серии в Китае составила 4499 юаней.

Источник: gizmochina