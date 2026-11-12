Обычный инструмент не справится: Harbor Freight собрала 52 предмета для ремонта в тесных местах

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| Новость | Инструменты и запчасти

Американская компания Harbor Freight предлагает компактный набор инструментов ICON 70695, объединяющий 52 предмета для обслуживания техники, автомобилей и выполнения бытового ремонта. Его основная особенность — сочетание полноценного набора головок и бит с трещоткой, у которой поворотная головка фиксируется в выбранном положении. Комплект рассчитан в том числе на работу в тесных пространствах, где обычным инструментом пользоваться неудобно.

Автор: Harbor Freight п Источник: www.harborfreight.com

В набор входят 21 неглубокая торцевая головка из закалённой хромомолибденовой стали и 24 биты из стали S2. Предусмотрены метрические размеры от 5 до 14 мм и дюймовые варианты от 3/16 до 9/16 дюйма. Биты охватывают профили TORX, шестигранник, Phillips, Pozidriv и плоский шлиц. Это позволяет работать с разными типами крепежа без необходимости постоянно менять набор оснастки.

Для работы с ограниченным доступом к крепежу предусмотрены трещотка с тонкой конструкцией и фиксируемой гибкой головкой, универсальный шарнир со сварным осевым пальцем, а также удлинители длиной 2 и 4 дюйма. В комплект также положили рукоятку-вороток с химически стойким покрытием и держатель для бит. Общая масса набора составляет около 1,11 кг, поэтому его можно использовать как переносной комплект для автомобильного инструмента.

Источник: harborfreight

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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