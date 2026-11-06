NexTool представила мультитул Walker W20 Pro с разводным ключом и трещоткой

Компания NexTool представила мультитул Walker W20 Pro, у которого на конце одной из рукояток находится разводной ключ с трещоткой. Губки ключа раскрываются до 25 мм, а на подвижной губке нанесена шкала. Между обычным режимом и трещоткой ключ переключается кнопкой на корпусе, поэтому в труднодоступных местах его не нужно снимать с гайки после каждого движения. По словам производителя, головка ключа сделана из трёх слоёв стали.

Если раскрыть рукоятки, мультитул превращается в плоскогубцы. В них есть длинные узкие и обычные губки, кусачки для проволоки, а в основании губок находится инструмент для обжима электрических клемм. После сжатия губки сами возвращаются в раскрытое положение.

Остальные функции расположены в рукоятках. Это нож с клинком длиной 43 мм из стали 8Cr14MoV твёрдостью от 57 до 59 HRC, монтировка, напильник и держатель бит на 4 мм с двусторонней битой PH2 и SL3.5. Других бит в комплекте нет, но держатель принимает и другие 4-миллиметровые. Производитель говорит о 12 с лишним функциях.

Рама сделана из стали 420J2, рукоятки из чёрного алюминия 5052, на корпусе есть клипса. В сложенном виде мультитул имеет длину 12,4 см, ширину 4,4 см и толщину 1,7 см, вес составляет 172 г.

За W20 Pro в США просят 49,99 доллара.

Источник: The Gadgeteer