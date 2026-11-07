Nextool представила мультитул W20 Pro с храповым разводным ключом

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| Новость | Инструменты и запчасти

Бренд Nextool представил карманный мультитул W20 Pro, который объединяет десять инструментов в одном корпусе. Главный элемент новинки — разводной ключ с храповым механизмом, или трещоткой, которая позволяет работать в ограниченном пространстве.

Губки ключа раскрываются на 25 мм и регулируются рифленым винтом. Переключаемая трещотка позволяет поворачивать болт без снятия инструмента с крепежа: ключ возвращают назад после каждого поворота. Чтобы сменить направление вращения, достаточно перевернуть инструмент.

Рукоятка мультитула раскрывается и превращается в пассатижи — клещи для захвата и сгибания проволоки. Доступны узкие и обычные губки, кусачки для проволоки и обжимка для электрических соединений. Внутри половинок рукояток спрятаны складное прямое лезвие длиной 43 мм и напильник. Ими можно пользоваться, даже когда рукоятка сложена в форме ключа.

Автор: nextoolstore Источник: nextoolstore.com

Держатель для бит, то есть сменных наконечников для отверток, в сложенном виде откидывается на 90 градусов. Если частично раскрыть рукоятку, держатель образует с ней почти прямую линию, и инструмент удобнее использовать как отвёртку. Держатель рассчитан на шестигранные биты диаметром 4 мм. В комплекте идут двусторонняя бита Phillips № 2 (крестовая, под шлиц PH2) и плоская шириной 3,5 мм. Также набор включает монтировку (рычаг для демонтажа), спрятанную в одной из рукояток, и карманную клипсу для крепления к одежде.

Автор: nextoolstore Источник: nextoolstore.com

Мультитул W20 Pro весит 172 г, что на 9 г больше, чем у младшей модели W20 (W2). При этом он легче модели W40 (W4), весящей 313 г. По сравнению с W40 у новинки нет складной пилы и одной из функций губок пассатижей.

Цена W20 Pro составляет $50, примерно 4 500 рублей. Модель W20 стоит $33, около 3 000 рублей, а W40 — $60, примерно 5 400 рублей. Пересчёт выполнен по ориентировочному курсу.

Источник: nextoolstore

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