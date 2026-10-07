MakerPi выпустила мультитул с линейкой и измерителем кривых

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MakerPi представила TiRuler 2.0 — складную линейку-мультитул из титана и латуни. Устройство объединяет измерительную шкалу, угломер, циркуль, измеритель кривых, мини-штангенциркуль, вечный карандаш и съёмный нож.

Конструкция TiRuler 2.0 состоит из двух секций длиной по 100 мм. В сложенном виде инструмент помещается в карман или небольшой ящик для инструментов, а после раскладывания превращается в линейку длиной 200 мм. Масса заявлена на уровне 63,3 г.

На одной стороне нанесена метрическая разметка, на другой — дюймовая. Также производитель предлагает варианты только с метрической или только с имперской шкалой. В новой версии деления не выжжены лазером, как у первой модели, а нанесены химическим травлением и заполнены чёрными чернилами. Такой способ должен сделать маркировку заметнее.

Автор: MakerPi Источник: www.kickstarter.com

Соединительный механизм между секциями работает как угломер и получил фиксированные положения на 45, 90 и 180 градусов. Кроме того, он может использоваться как колесо для измерения кривых и неровных поверхностей. Один полный оборот соответствует 100 мм или 3,94 дюйма, а прохождение нулевой отметки сопровождается щелчком.

В магнитном пазу размещён так называемый вечный карандаш. Он не требует заточки и рассчитан на нанесение устойчивых к воде отметок. Верхняя часть карандаша отвинчивается: внутри находится тонкий штифт, который можно использовать для прокалывания отверстий, извлечения SIM-карты или других небольших задач.

В одной из секций предусмотрен набор отверстий для быстрого построения окружностей. Пользователь устанавливает штифт в центр, карандаш — в отверстие, соответствующее нужному диаметру, а затем поворачивает линейку вокруг центральной точки.

Автор: MakerPi Источник: www.kickstarter.com

Ещё один новый элемент — выдвижной карманный штангенциркуль. Два измерительных штифта позволяют оценивать зазоры и внутренние размеры в диапазоне от 3 до 55 мм, или примерно от 0,1 до 2,1 дюйма.

В отдельном магнитном пазу находится небольшой нож. Для него предусмотрен дополнительный фиксатор, который должен препятствовать случайному выпадению лезвия. Из-за компактного размера инструмент предназначен прежде всего для быстрых разрезов бумаги, кожи и похожих материалов.

Кампания TiRuler 2.0 проходит на Kickstarter. Ранние участники могут получить инструмент за 99 долларов, а заявленная розничная цена составляет 148 долларов. Это примерно 8150 и 12 200 рублей соответственно.

MakerPi подчёркивает, что TiRuler 2.0 является развитием первой версии линейки, представленной в 2025 году. Как и любой краудфандинговый проект, устройство пока не гарантирует серийные поставки: при достижении цели кампании отправка заказов ожидается с марта 2027 года.

Источник: Kickstarter

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