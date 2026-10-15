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Компания Leatherman выпустила мультитул Garage Batch #010: Picnic, рассчитанный на пикники. Основой набора служит штопор с двойным рычагом. С противоположной стороны корпуса находится клинок формы sheepsfoot, который предназначен для нарезки мяса и сыра. У него нет острого кончика и нет фиксатора, в раскрытом положении он держится на трении (такая конструкция называется slip joint). Модель выпущена ограниченным тиражом в рамках серии Garage.

Кроме штопора и клинка, в мультитуле есть открывалка для бутылок, небольшая монтировка, держатель сменных бит и отвёртка на 3/16 дюйма. В описании Leatherman отмечает, что с их помощью можно, например, подправить шатающуюся ножку стола.

Рама сделана из нержавеющей стали 416, клинок из стали 420C, остальные инструменты из стали 420. На рукоятке установлены накладки из G-10. В сложенном виде мультитул имеет длину 8,8 см, в раскрытом 14,6 см, длина клинка составляет 5,7 см, вес около 100 г.

В США его оценили в 135 долларов.

Источник: Gear Patrol