Карманный мультитул со штопором: Leatherman выпустила Garage Batch #010 Picnic для пикников

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Компания Leatherman представила мультитул Garage Batch #010 Picnic, предназначенный для отдыха на природе. Главной особенностью новинки стал штопор с рычажным механизмом, который позволяет открывать бутылки без отдельного аксессуара. В дополнение к нему предусмотрены и другие инструменты для повседневных задач.

Автор: Leatherman Источник: www.leatherman.com

В большинстве мультитулов бренда есть открывалка для бутылок, но штопор встречается значительно реже. В новой модели производитель использовал штопор официантского типа. Его винтовая часть входит в пробку, а специальный рычаг опирается на горлышко бутылки, помогая извлечь пробку. Для открывания бутылок с металлическими крышками предусмотрен отдельный инструмент.

Автор: Leatherman Источник: www.leatherman.com
Автор: Leatherman Источник: www.leatherman.com

В мультитул также встроен складной элемент для нарезки сыра, колбасы и других продуктов. Еще один элемент конструкции — держатель для сменных бит, который можно использовать для работы с винтами и крепежом. В комплект входит двусторонняя насадка с крестовыми и плоским наконечниками.

Стоимость новинки составила 135 долларов США. Модель поступила в продажу в рамках ограниченной серии и была распродана за несколько дней после анонса. Вместе с мультитулом компания представила сопутствующие аксессуары для пикников.

Источник: Newatlas

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