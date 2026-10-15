Samsung готовит Android XR-очки с камерой 3K и Gemini

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Гаджеты

Samsung готовит к выпуску умные очки на базе Android XR, и очередная утечка раскрыла их возможную начинку. Согласно опубликованным материалам, устройство оснастят 12-Мп камерой, способной писать ролики в формате 3K с частотой 30 кадров/с, а также 2 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

За вычисления, как ожидается, будет отвечать мобильная платформа Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1. Именно этот чип Samsung ранее официально называла основой для своих очков. Утечка дополняет картину данными об автономности: без футляра гаджет якобы проработает до девяти часов, а вместе с зарядным кейсом — до трех суток.

Автор: SammyGuru Источник: sammyguru.com

В конструкции предусмотрены пара открытых динамиков и четыре микрофона. Корпус очков должен выдерживать попадание брызг по стандарту IPX4, тогда как футляр такой защиты не получит. Источник также утверждает, что очки смогут подключаться не только к смартфонам Galaxy, но и к устройствам на Android и iPhone, хотя часть возможностей останется привязанной к экосистеме Samsung.

По неофициальным данным, покупателям предложат шесть дизайнов Gentle Monster в 16 вариантах исполнения и три модели Warby Parker в десяти версиях. Масса очков со стандартными линзами составит около 41 г.

Samsung впервые показала умные очки вместе с Google в мае 2026 года, а на июльском Galaxy Unpacked раскрыла их платформу и ключевые функции. Устройство построено на Android XR и использует Gemini для голосового управления, распознавания окружения, синхронного перевода и работы с заметками. При этом характеристики из свежей утечки — память, камера, время работы, масса и варианты дизайна — пока остаются неофициальными.

Источник: GSMArena.com

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