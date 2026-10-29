ISHO представила умные кольца ISHO Ring и Ring Pro для слежения за сном

Компания ISHO представила умные кольца ISHO Ring и ISHO Ring Pro, которые собирают данные о сне и состоянии владельца. Основатель компании Ван Тэн (Wang Teng) показал их на первой презентации, посвящённой экосистеме продуктов для сна с искусственным интеллектом. Корпус кольца состоит из двух титановых колец, внутреннего и внешнего, а на лицевой стороне есть овальная вставка. На внутренней стороне видны сенсорные площадки. По данным ISHO, внутри корпуса разместили 116 компонентов, а печатную плату согнули шесть раз, чтобы уместить её в ободе. Кольцо выпускается в трёх цветах: золотом, серебристом и чёрном.

В основе устройства стоит процессор Apollo 330B Plus. ISHO называет себя первой компанией, применившей его, и утверждает, что он самостоятельно запускает модель ИИ для анализа данных прямо на кольце. Датчики включают оптический пульсометр (PPG), шестиосевой инерциальный модуль (IMU), датчик температуры кожи и датчик освещённости. Последний, по словам производителя, работает в диапазоне от 0,001 до 100 000 лк и выше и учитывает видимый, инфракрасный и ультрафиолетовый свет. Достоверность определения фаз сна компания сверяла с полисомнографией (PSG), эталонным методом исследования сна.

Встроенной памяти на 32 МБ, по заявлению компании, хватает на хранение данных за 7 дней без подключения к смартфону. В сравнении на слайде у Oura 5 этот показатель равен трём дням. Автономность производитель оценивает в 6-10 дней, а защиту от воды в 10 ATM (до 100 метров). Из данных кольца приложение формирует отчёт о сне с помощью ИИ-помощника ISHO Personal Agent.

Ring Pro получила тот же процессор, ту же память и такой же корпус, но к ним добавили датчики окружающей среды: температуры, влажности, освещённости, CO2 (углекислого газа) и шума. Версию Pro показали в прозрачном зарядном кейсе.

В Китае ISHO Ring уже можно заказать за 1799 юаней (~$268), а ISHO Ring Pro оценили в 2199 юаней (~$328).

Источник: IT Home