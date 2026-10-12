Google представила фитнес-трекер Fitbit Edge со встроенным GPS

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Google выпустила новый фитнес-трекер под названием Fitbit Edge. Этот гаджет занял место между бюджетной моделью Fitbit Air и смарт-часами Pixel Watch 5, объединив в себе особенности обеих категорий устройств. Новинка получила прямоугольный 1,34-дюймовый OLED-дисплей в алюминиевом корпусе с защитой от пыли и воды по стандарту IP68 (5 ATM) и физическую боковую кнопку для управления тренировками.

Устройство оснащено встроенным модулем GPS, датчиками ЭКГ, уровня кислорода в крови, оптическим пульсометром, высотомером и сенсором температуры кожи. Время работы от одного заряда составляет до семи дней без использования функции Always-On Display. Собранные показатели передаются через Bluetooth 5.4 в приложение Google Health с возможностью использования ИИ-помощника Health Coach в рамках подписки. В конструкции трекера предусмотрена возможность сервисной замены аккумулятора.

Автор: google Источник: blog.google
Автор: google Источник: blog.google

Предзаказ на Fitbit Edge открылся по цене $180 за базовую версию и $220 за специальное издание Stephen Curry. Поставки устройства стартуют 27 октября.

Источник: arstechnica

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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