Fitbit Edge получит AMOLED-экран, GPS и автономность до семи дней

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
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Google готовит фитнес-трекер Fitbit Edge, характеристики и цены которого появились в сети до официальной презентации. Устройство получит AMOLED-экран, встроенный GPS, набор датчиков для контроля здоровья и до семи дней автономной работы.

По данным утечки, Fitbit Edge оснастят 1,34-дюймовым AMOLED-дисплеем. Трекер будет поддерживать Bluetooth 5.4 и получит акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещённости, оптический датчик пульса, датчики уровня кислорода в крови и электрической активности сердца.

Заявленный набор функций включает подсчёт шагов, измерение пульса и пройденного расстояния, оценку потраченных калорий, мониторинг сна, менструального цикла, уровня SpO2 и температуры кожи. Устройство также сможет выполнять электрокардиограмму, оценивать кардионагрузку, физическую форму и показатель VO2 max.

Автор: Google Источник: store.google.com

Fitbit Edge должен обнаруживать признаки фибрилляции предсердий и нерегулярного сердечного ритма. Эти возможности относятся к функциям фитнес-трекера, однако их доступность может зависеть от региона, программного обеспечения и разрешений местных регуляторов. Устройство не заменяет медицинскую диагностику.

В трекере будет предусмотрено более 40 спортивных режимов с автоматическим распознаванием активности. За программную часть отвечает Fitbit OS, а персональные рекомендации и тренировочные подсказки, предположительно, будет формировать Gemini.

Google может заявить автономность до семи дней. При включённом постоянно активном экране этот показатель, согласно утечке, сократится примерно до двух дней. Полная зарядка должна занимать около двух часов.

Корпус Fitbit Edge будет защищён от воды и пыли по стандартам 5 ATM и IP68. Габариты устройства составят около 39,22 x 25,56 x 11,58 мм, масса — 17,7 г.

Для трекера якобы подготовят четыре варианта оформления: Obsidian с Matte Black, Olive с Satin Pyrite, Canyon с Champagne Gold и Fog с Polished Silver. Эти сочетания цветов совпадают с вариантами, в которых Google выпускает Pixel Watch 5.

Ожидаемая цена Fitbit Edge в странах еврозоны составляет 179 евро, а в Великобритании — 159 фунтов стерлингов. Это примерно 17 200 и 18 000 рублей соответственно по официальным курсам на 7 октября, без учёта налогов, доставки и региональных наценок.

По цене Fitbit Edge окажется заметно дороже нового Fitbit Air, но дешевле некоторых полноценных умных часов. Поэтому устройство может занять промежуточное положение между экранным Fitbit Charge 6, безэкранным Fitbit Air и часами Pixel Watch.

Fitbit Edge ещё не представлен официально. Google не объявила дату презентации, состав комплектации и рынки продаж, поэтому характеристики, цвета и цены следует считать предварительными.

Источник: GSMArena.com

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