Свет под рукой: представлен EDC-фонарик Sofirn ST3

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Китайский бренд доступных светодиодных фонарей Sofirn представил новинку в «экспериментальной» серии EDC моделей ST. Модель ST3 выполнена в тонком вытянутом алюминиевом корпусе с боковой COB полоской (регулировка оттенка от 2700K до 6500K) и переставной клипсой. Основной белый свет со световым потоком до 1450 люмен, опциональный свет УФ с длиной волны 365 нм или красный, питание от литиевого аккумулятора форм-фактора 14100 емкостью 2000 мАч или пары батареек АА.

Автор: Sofirn Источник: aliexpress.ru

Размеры корпуса (сплав AL6061-T6) 134,7х36,6х27,9 мм, масса 126,6 г. Есть хвостовой магнит. Защита от воздействий внешней среды по стандарту IPX6. Управление сдвижным переключателем и кнопкой.

Стоимость модели ST3 на площадке aliexpress.ru (магазин марки) составляет 3 122 ₽ (с опциональным УФ светом). На выбор три цвета анодирования корпуса.

Автор: Sofirn Источник: aliexpress.ru

Источник: Сайт производителя

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