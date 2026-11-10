Расширяет границы EDC: представлен мультифонарь Nitecore UTL19

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Добавление EDC-фонарю функций инструментального мультитула расширяет сценарии применения и повышает практичность. Бренд Nitecore пошел по этому пути и выпустил фонарь UTL19 с несколькими видами света, встроенным лезвием ножа (сменным) и аварийным стеклобоем с керамическим наконечником. Модель построена на светодиоде M515S (световой поток белого света до 1800 люмен) виды дальний/ближний и комбинированный, дополнительный свет: УФ (1350 мВт) и зеленый лазер (5 мВт) для режима указки.

Размеры корпуса (алюминиевый сплав и нержавеющая сталь) 129 x 39 x 27 мм, масса 148 г. Защита от воздействий условий внешней среды по стандарту IP67. Есть место для крепления темляка.

Зарядный порт Type-C под заглушкой в хвостовой части корпуса, питание от встроенного АКБ емкостью 1500 мА·ч. Время работы на максимальной яркости 1 час 15 минут.

Стоимость модели UTL19 в онлайн фирменном магазине бренда составляет 129.95 долларов США.

Источник: Сайт производителя