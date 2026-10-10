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Исследователи Robotics and AI Institute (RAI) представили двухрукого робота AthenaZero, способного бросать, ловить и отбивать мячи. Результаты работы опубликованы в журнале Science Robotics 16 сентября 2026 года.

AthenaZero состоит из корпуса с одной степенью свободы, двух семистепенных рук и двух шестистепенных недоактуированных кистей. Всего в системе 22 привода и 27 суставов.

Главная особенность робота — низкая инерция. Разработчики использовали квазипрямые приводы и вынесли трансмиссии от суставов, благодаря чему эффективная масса на конце руки стала сопоставимой с человеческой и примерно на порядок ниже, чем у традиционных промышленных манипуляторов.

Такая конструкция позволяет роботу быстро ускоряться, точно реагировать на внешние силы и переходить от мягкого контакта к сильному воздействию. Жёсткие сегменты рук сочетаются с податливыми суставами, которые могут отклоняться при контакте с объектом.

В тестах AthenaZero бросал мяч со скоростью более 30 м/с, а ловил и отбивал — со скоростью более 14 м/с на дистанции 7,3 м. Робот также выполнял задания в конфигурациях «робот — робот» и «человек — робот».

Исследователи выбрали задания по бейсболу, потому что они требуют быстрой координации двух рук, точного расчёта траектории и контроля силы в течение миллисекунд. По словам авторов, это лишь модельные задачи для более широкой цели — ловкого манипулирования предметами.

AthenaZero остаётся исследовательским прототипом. Команда планирует улучшать движения робота и проверять его на более широком наборе задач в динамичных условиях реального мира.

Источник: Tech Xplore