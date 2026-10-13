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Исследователи UCLA создали PhoneBot — открытую платформу двуногого робота, которая использует обычный Android-смартфон как камеру, датчики движения и вычислительный модуль. Проект описан в препринте на arXiv 6 октября 2026 года.

PhoneBot имеет высоту 48,3 см и весит 1,8 кг вместе со смартфоном и аккумулятором. В конструкции используются 13 недорогих сервоприводов: по шесть на каждую ногу и один для поворота корпуса.

Автор: Ruochen Hou et al. / RoMeLa, UCLA Источник: techxplore.com

Смартфон устанавливается на корпусе робота и выполняет несколько функций одновременно. Его камера отвечает за зрение, инерциальный датчик — за баланс, а процессор — за управление движением.

Телефон не подключён к роботу проводами. Он связывается с небольшим бортовым компьютером по Wi-Fi, который передаёт команды на моторы. Это позволяет заменять смартфон без изменения конструкции.

Перед первыми шагами PhoneBot обучался в виртуальной среде с помощью обучения с подкреплением. Симуляция учитывала ограничения реальных моторов и люфт в шестернях.

Автор: Ruochen Hou et al. / RoMeLa, UCLA Источник: techxplore.com

На реальном роботе команда продемонстрировала ходьбу, слежение за человеком с помощью камеры и подъём из положения лёжа на животе. Однако PhoneBot пока не имеет рук, а его походка обучена только на ровной поверхности.

Исследователи протестировали PhoneBot на четырёх Android-смартфонах: Honor 9 2017 года и трёх бюджетных моделях стоимостью около $50-80. Все они поддерживали базовые функции: датчики движения, управление ходьбой, зрение на устройстве и взаимодействие.

Одним из ограничений стала камера. На Honor 9 не работали картографирование и локализация на основе SLAM, что исследователи связывают с отсутствием сервисов Google в США.

Автор: Ruochen Hou et al. / RoMeLa, UCLA Источник: techxplore.com

Разговорные функции пока не полностью автономны. Распознавание речи и языковая модель работают на nearby ноутбуке, к которому смартфон подключается по Wi-Fi.

Стоимость PhoneBot без смартфона оценивается примерно в $400. Проект открытый и ориентирован на образование, исследования и любительскую робототехнику, а не на серийное производство домашних роботов.

Источник: Tech Xplore