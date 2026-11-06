Matrice 5T летает до 59 минут и видит в темноте при 0,01 люкса

DJI представила Matrice 5T — компактный промышленный дрон с лидаром, миллиметровым радаром и тепловизором нативного разрешения 1K. Продажи через авторизованных партнеров DJI Enterprise начались 5 ноября 2026 года, в Китае аппарат стоит 57 488 юаней (около 705 000 рублей).

Тепловизионный модуль построен на неохлаждаемом сенсоре VOx разрешением 1280 x 1024 пикселя с шагом 8 мкм и объективом f/0.85. Это вчетверо больше точек, чем у стандартных матриц 640 x 512. Режим UHR выводит картинку в 2560 x 2048 при 30 кадрах в секунду, цифровой зум достигает 32x, а температурные измерения доступны в двух диапазонах: от −20 до 150 °C и от 0 до 550 °C с сохранением в R-JPEG.

Рядом стоят три камеры по 50 Мп. Широкоугольная получила сенсор 1/0,98 дюйма и диафрагму f/1.8, а светочувствительность доходит до ISO 1 600 000 — с алгоритмом усиления DJI обещает цветную съемку при освещенности до 0,01 люкса. Средний телеобъектив дает 3-кратный оптический зум, длиннофокусный — 11-кратный оптический и до 176-кратного гибридного, причем начиная с 11x он переключается в монохромный ночной режим. Инфракрасная подсветка работает на расстоянии до 100 м.

Обзор вокруг аппарата обеспечивают вращающийся лидар, три миллиметровых радара (вперед, вверх и вниз) и всенаправленная система из шести фиш-камер, сохраняющая позиционирование при 0,5 люкса. Ночью лидар распознает тонкие препятствия вроде линий электропередачи с 32 м, а радар продолжает работать в тумане, дожде и пыли. Лазерный дальномер измеряет дистанцию до 3 км.

Корпус защищен по стандарту IP55, рабочий диапазон температур — от −20 до 50 °C. Взлетная масса составляет 2239 г при максимальной 2639 г, полезная нагрузка выросла до 400 г и распределена по трем портам E-Port. Батарея на 10 073 мА·ч обеспечивает до 59 минут полета и 54 минуты зависания, максимальная скорость — 23 м/с.

Связь обеспечивает система O4 Enterprise Enhanced с дальностью до 20 км в режиме CE и до 40 км в режиме IC, плюс два встроенных сотовых модуля DJI Cellular Dongle 2 и ретрансляция. Бортовой ИИ распознает более 20 типов объектов одновременно по тепловому и видимому каналам, поддерживает сторонние модели, а в FlightHub 2 поиск целей ведется текстовыми и графическими запросами. В связке с DJI Terra дрон строит карты с сантиметровой точностью без наземных опорных точек.

В комплект входят новый пульт RC Plus 3 Enterprise, прожектор AL2 массой 175 г и мощностью 60 Вт, громкоговоритель AS2 на 120 дБ, слышимый на 400 м, и зарядный хаб на 515 Вт для трех аккумуляторов. Модуль принудительного прекращения полета обеспечивает соответствие требованиям C6 регламента ЕС 2019/945.

Источник: Teknoburada.Net