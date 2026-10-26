DJI открыла программу хранения потребительских дронов для Пекина

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| Новость | Дроны, роботы и конструкторы

DJI запустила услугу хранения потребительских дронов для владельцев в Пекине. Программа позволяет передать устройство на склад компании, а затем получить его для использования за пределами столицы.

Заявки принимаются с 26 октября по 14 ноября 2026 года до 20:00. Отправить дрон в DJI необходимо до 24:00 14 ноября. Сервис распространяется только на потребительские беспилотники, находящиеся в Пекине; модели, снятые с поддержки, в программу не принимают.

Автор: DJI Источник: repair.dji.com

В услугу входят хранение дрона и аксессуаров, выдача и обратная отправка, подзарядка батарей, проверка состояния и обычный гарантийный ремонт. После получения устройства DJI проводит диагностику в течение семи дней. Хранить можно только исправную технику: поврежденный дрон сначала нужно отремонтировать.

Если владелец подтвердил данные устройства в уполномоченных органах, а серийный номер совпадает с регистрацией, хранение на срок до года будет бесплатным. В пакет входит одна бесплатная отправка туда и обратно. Для неподтвержденных устройств стоимость составляет 199 юаней за дрон в год (около 22 800 рублей).

Получить дрон можно только с доставкой в регион Китая за пределами Пекина. После выдачи или обратной отправки текущий цикл хранения завершается. Если пользователь захочет снова сдать устройство на склад, придется оформить новую заявку и оплатить 199 юаней за год.

Перед выдачей DJI повторно проверяет дрон в течение пяти-семи рабочих дней. Поэтому в праздники и другие периоды повышенного спроса владельцам советуют заранее планировать получение техники.

Источник: IT Home

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