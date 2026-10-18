Xinghaibei BD100: настольный ЦАП-усилитель поступил в продажу

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Начались продажи универсального декодера-усилителя Xinghaibei BD100 для настольного использования. Аппарат предлагается в двух вариантах исполнения — из алюминиевого сплава и из ореховой древесины — и снабжён богатым набором входов и выходов. Ценник — 799 юаней, купить его можно на JD.com.

Автор: HiBy Digital Источник: www.ithome.com

На лицевой стороне размещён совмещённый узел управления: физическая ручка громкости, кнопки и экран. Дисплей выводит обложку и название трека, статус Bluetooth и текущую частоту дискретизации.

Электроника основана на флагманском Bluetooth-модуле Qualcomm QCC5181 со стандартом Bluetooth 5.4 для связи со смартфонами. Список поддерживаемых кодеков включает LDAC, aptX Adaptive, aptX Lossless, aptX HD, aptX, AAC и SBC. Сигнал на вход может поступать по USB-C, коаксиальному RCA, оптике и «синему зубу».

Отдельная особенность — независимый микрофонный вход, рассчитанный на игроков за ПК. Цифро-аналоговое преобразование выполняют два чипа Cirrus Logic CS43198, каждый из которых отвечает за свой канал — левый или правый. Мощность на наушниках развивают два усилителя OPA1612 и четыре операционных усилителя SGM8262. Для подключения наушников предусмотрены гнёзда 3,5 мм и 4,4 мм, совместимые с большинством моделей.

Источник: IThome

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Автор pro_gadget   Рейтинг +117.90
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