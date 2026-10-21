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Новый профессиональный виниловый проигрыватель Technics SL-1210MKX рассчитан на диджеев, которым нужны точная подстройка темпа и широкие возможности управления воспроизведением. По данным ecoustics, модель сохранила прямой привод и привычную конструкцию серии SL-1200, но получила усиленное шасси, обновлённую систему виброизоляции и расширенные настройки скорости вращения пластинки.

Главное отличие от SL-1210MK7 — четыре диапазона регулировки скорости: +-4%, +-8%, +-16% и +-50%. Для сравнения, у MK7 предусмотрены только +-8% и +-16%. Узкий диапазон помогает точнее сводить композиции с близким темпом, а широкий позволяет заметно менять скорость воспроизведения при творческой работе со звуком.

Масса проигрывателя составляет 11,9 кг против 9,6 кг у MK7. Увеличенный вес корпуса и новые опоры должны снижать воздействие вибраций, которые в клубах и на сценах могут ухудшать считывание дорожки иглой и вызывать акустическую обратную связь. При этом сохранены бесщёточный двигатель прямого привода, регулировка пускового момента и торможения, реверс и поддержка скорости 78 об/мин.

В США Technics SL-1210MKX оценили в $1899,99, в Европе — в €1499. Публичный дебют назначен на 21 октября 2026 года на Amsterdam Dance Event, а начало продаж ожидается в январе 2027 года.

Источник: ecoustics