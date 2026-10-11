Sony представила микрофон для записи 3D-звука на смартфон

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| Новость | Аудио и звук

Sony представила микрофон ECM-AX10 для смартфонов — первый в мире микрофон с сертификацией Eclipsa Audio. Устройство подключается к телефону через USB-C и записывает пространственный звук во время съёмки видео.

В микрофоне установлены четыре всенаправленные капсулы. Они собирают звуковую информацию со всех направлений, включая направление, высоту, глубину и перемещение источников звука.

ECM-AX10 поддерживает запись в форматах Ambisonics, бинауральном и обычном стерео. Формат Ambisonics предназначен для воспроизведения через Eclipsa Audio, в том числе на YouTube.

Автор: Sony Источник: www.sony.com

Для работы с микрофоном Sony выпустит приложение Spatial Audio Video Tool для iOS и Android. В нём можно записывать пространственный звук, редактировать видео и экспортировать готовый ролик в разных аудиоформатах.

Микрофон подключается напрямую к порту USB Type-C. Sony не требует отдельного блока питания или проводного подключения к камере, однако качество видеозаписи зависит от возможностей камеры конкретного смартфона.

Автор: Sony Источник: www.sony.com

В Японии ECM-AX10 поступит в продажу 23 октября 2026 года по ориентировочной цене около 30 000 иен (примерно 12 700 рублей). В Гонконге устройство уже доступно за 1590 гонконгских долларов, а в США открыт предзаказ по цене 249,99 доллара.

Eclipsa Audio — от

Источник: IT Home

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