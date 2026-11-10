Sony остановила выпуск колонок Pulse Elevate за шесть дней до старта продаж
Sony отложила выпуск беспроводных колонок PlayStation Pulse Elevate за несколько дней до начала продаж. Производственная проблема обнаружилась во время проверки качества, а новую дату выхода компания пока не назвала. Изначально акустика должна была поступить в продажу 12 ноября 2026 года.
О переносе Sony сообщила 6 ноября в официальном блоге PlayStation. Компания решила дополнительно проверить устройство, чтобы устранить выявленные недостатки и обеспечить заявленный уровень качества. О характере производственной проблемы производитель не рассказал.
Pulse Elevate — первая пара беспроводных колонок, разработанная Sony Interactive Entertainment для игровой экосистемы PlayStation. В акустике применяются планарно-магнитные излучатели, а для передачи звука с минимальной задержкой используется фирменная технология PlayStation Link. Колонки также поддерживают Bluetooth и рассчитаны на работу с PS5, ПК, Mac и портативной консолью PlayStation Portal. Встроенный микрофон с интеллектуальным шумоподавлением размещён в правой колонке.
Модель представили ещё в сентябре 2025 года. Изначально Sony планировала выпустить её в 2026 году, а позднее назначила старт продаж на 12 ноября. Рекомендованная цена составляла 219,99 доллара, 219,99 евро или 199,99 фунта стерлингов. Теперь покупателям придётся ждать нового объявления: компания не обозначила даже примерные сроки выхода.
Источник: playstation
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