Sony остановила выпуск колонок Pulse Elevate за шесть дней до старта продаж

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Аудио и звук

Sony отложила выпуск беспроводных колонок PlayStation Pulse Elevate за несколько дней до начала продаж. Производственная проблема обнаружилась во время проверки качества, а новую дату выхода компания пока не назвала. Изначально акустика должна была поступить в продажу 12 ноября 2026 года.

Автор: Sony Источник: www.playstation.com

О переносе Sony сообщила 6 ноября в официальном блоге PlayStation. Компания решила дополнительно проверить устройство, чтобы устранить выявленные недостатки и обеспечить заявленный уровень качества. О характере производственной проблемы производитель не рассказал.

Pulse Elevate — первая пара беспроводных колонок, разработанная Sony Interactive Entertainment для игровой экосистемы PlayStation. В акустике применяются планарно-магнитные излучатели, а для передачи звука с минимальной задержкой используется фирменная технология PlayStation Link. Колонки также поддерживают Bluetooth и рассчитаны на работу с PS5, ПК, Mac и портативной консолью PlayStation Portal. Встроенный микрофон с интеллектуальным шумоподавлением размещён в правой колонке.

Модель представили ещё в сентябре 2025 года. Изначально Sony планировала выпустить её в 2026 году, а позднее назначила старт продаж на 12 ноября. Рекомендованная цена составляла 219,99 доллара, 219,99 евро или 199,99 фунта стерлингов. Теперь покупателям придётся ждать нового объявления: компания не обозначила даже примерные сроки выхода.

Источник: playstation

Другое
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 111 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
Блог Аудио и звук 1195 6884 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Машинка для стрижки йорка: почему шелковую шерсть не стригут обычным ножевым блоком

Большинство владельцев декоративных собак при выборе электрического инструмента для домашнего ухода ориентируются на формальные паспортные показатели мощности двигателя и емкости встроенного...

Почему без УЗО на 30 мА не сдают новые дома, хотя пункт 7.1.71 ПУЭ его лишь рекомендует

В щитке любой новостройки рядом с автоматами стоит устройство защитного отключения с надписью 30 мА, а в панельке 70-х годов его обычно нет вовсе. Разбираясь, почему УЗО на 30 мА стало обязательным...

Сколько видит глаз: мегапиксели сетчатки, 8K и миф о 24 кадрах

Сколько кадров в секунду реально видит человек, где проходит предел разрешения глаза и что такое пиксель на градус. Плюс почему в кино до сих пор 24 кадра и нужен ли вам 8K-телевизор.

24-дюймовый изогнутый моноблок на Core i7-3610QM: большой обзор

Моноблоки «всё в одном» давно перестали быть редкостью, но этот — особый случай: изогнутый экран, белый корпус «под слоновую кость» и при этом весьма достойный процессор Intel Core i7....