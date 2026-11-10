Sony остановила выпуск колонок Pulse Elevate за шесть дней до старта продаж

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Sony отложила выпуск беспроводных колонок PlayStation Pulse Elevate за несколько дней до начала продаж. Производственная проблема обнаружилась во время проверки качества, а новую дату выхода компания пока не назвала. Изначально акустика должна была поступить в продажу 12 ноября 2026 года.

О переносе Sony сообщила 6 ноября в официальном блоге PlayStation. Компания решила дополнительно проверить устройство, чтобы устранить выявленные недостатки и обеспечить заявленный уровень качества. О характере производственной проблемы производитель не рассказал.

Pulse Elevate — первая пара беспроводных колонок, разработанная Sony Interactive Entertainment для игровой экосистемы PlayStation. В акустике применяются планарно-магнитные излучатели, а для передачи звука с минимальной задержкой используется фирменная технология PlayStation Link. Колонки также поддерживают Bluetooth и рассчитаны на работу с PS5, ПК, Mac и портативной консолью PlayStation Portal. Встроенный микрофон с интеллектуальным шумоподавлением размещён в правой колонке.

Модель представили ещё в сентябре 2025 года. Изначально Sony планировала выпустить её в 2026 году, а позднее назначила старт продаж на 12 ноября. Рекомендованная цена составляла 219,99 доллара, 219,99 евро или 199,99 фунта стерлингов. Теперь покупателям придётся ждать нового объявления: компания не обозначила даже примерные сроки выхода.

Источник: playstation