CD Jacket Player превращает обложку музыкального альбома в часть самого проигрывателя. Устройство оформлено как небольшая фоторамка: вместо того чтобы хранить картонный конверт в коробке или на полке, владелец может вставить его в корпус и выставить любимую пластинку на виду. Концепция рассчитана на тех, кто собирает компакт-диски не только ради музыки, но и ради оформления альбомов.

Плеер поддерживает беспроводное подключение по Bluetooth 5.0 и оснащён стандартным аудиоразъёмом 3,5 мм для наушников или колонок. Встроенный аккумулятор ёмкостью 1800 мА·ч обеспечивает от 7 до 8 часов воспроизведения, а для зарядки используется USB-C. Устройство совместимо с дисками CD, CD-R и CD-RW, а также с MP3-дисками. Предусмотрено настенное крепление, поэтому проигрыватель можно использовать как элемент интерьера.

У CD Jacket Player нет встроенных динамиков: для прослушивания музыки потребуется внешняя акустика или наушники. Настольная подставка также приобретается отдельно. В результате устройство предлагает не столько новый способ воспроизведения музыки, сколько необычный подход к оформлению домашней музыкальной коллекции — обложка становится частью интерьера и меняется вместе с выбранным альбомом.

Источник: yankodesign